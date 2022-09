Ne parlano tutti i giornali e siti britannici (tra la mole enorme di articoli sulla morte di Her Majesty The Queen), dall’Independent al Daily Mail. La Regina Consorte Camilla si è rotta il dito di un piede all’inizio del mese. Avrebbe dovuto riposare ma, va da sé, in questi giorni è stato impossibile e non potrà farlo almeno fino alla sera del 19 settembre, quando si concluderanno i funerali della Regina Elisabetta II. Una fonte anonima ha detto al Telegraph che “Camilla ha molto dolore ma cerca di resistere. Fino a ora si è comportata come un soldato”. Il riferimento è al fatto che Camilla ha accompagnato Re Carlo III ovunque in questi giorni difficili e concitati, senza mostrare alcun cedimento. Secondo l’Express, la 75enne neo Regina Consorte sarebbe scivolata all’uscita della Llandaff Cathedral giovedì scorso. Chris Ship di ITV Royals ha parlato della classe con cui Camilla ha reagito al piccolo inconveniente.