La pioggia che sta cadendo copiosa e il vento forte stanno causando disagi, sul litorale romagnolo a Cesenatico e Cervia dove si segnalano strade allagate e cadute di rami. Ieri la Protezione Civile regionale e l’Arpae hanno diramato una allerta arancione per vento forte sulla costa della Romagna. Nel video, i danni agli stabilimenti balneari di Cervia per la mareggiata accompagnata alle fortissime raffiche di vento oltre i 100 km/h che si sono abbattute in mattinata.