Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella gara di campionato in programma domenica 18 settembre alle ore 15 a Monza. Nessun esonero, seppure la situazione in casa Juve sia tutt’altro che tranquilla dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Benfica. Allegri non ci sarà contro il Monza perché è squalificato: ha preso il cartellino rosso nel concitato finale del match contro la Salernitana, durante le proteste bianconere per il gol del 3-2 ingiustamente annullato per un presunto fuorigioco di Bonucci.

A guidare la Juventus dal campo contro il Monza ci sarà Marco Landucci. Per i tifosi bianconeri, paradossalmente, potrebbe non essere una cattiva notizia. Lo scorso anno, infatti, Landucci guidò la Juve in due occasioni: la vittoria per 4 a 3 all’Olimpico contro la Roma, con l’incredibile rimonta che rilanciò la squadra in campionato, dando il via a una serie di risultati utili che riportarono i bianconeri perfino vicini alla testa della classifica. La seconda partita con Landucci in panchina risale al 19 gennaio scorso: un netto 4 a 1 in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Se la Juve di Allegri sta facendo tremendamente fatica a trovare un gioco, chissà che la presenza di Landucci in panchina non possa sbloccare improvvisamente il potenziale offensivo bianconero, come successo nel recente passato. La media del vice-allenatore di Allegri d’altronde è chiara: 8 gol fatti in due partite. Il Monza invece ha esonerato Giovanni Stroppa e affidato la panchina a Raffaele Palladino, che con i suoi 38 anni è il tecnico più giovane di questa Serie A.