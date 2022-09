“Un orrore umano, con migliaia di morti per costruire questi stadi che serviranno solo per divertire il pubblico presente per due mesi”. Eric Cantona spiega così la sua decisione di non guardare i mondiali che si giocheranno in Qatar a partire dal prossimo novembre. L’ex calciatore del Manchester United aggiunge che “il Qatar non è un Paese di calcio”, scagliandosi di nuovo contro gli stadi che sono stati costruiti apposta per il mondiale: “Un’aberrazione ecologica“.

Cantona prende così parte alla campagna social Boycott Qatar 2022, contraria alla decisione di disputare i mondiali nell’emirato. La motivazione dietro alla scelta di questo paese, secondo l’ex calciatore, sono gli interessi economici legati all’evento. Cantona ha quindi invitato tutti i tifosi a fare la sua stessa scelta perché “che la Francia vinca o perda non deve importare, ci sono cose più importanti del calcio”.