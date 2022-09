Lo studio di Uomini e Donne sta per accendere nuovamente i riflettori in vista di una nuova stagione ricca di love story e intrighi tra trono over e trono senior. Una conferma su tutte: il ritorno di Gemma Galgani. Dopo aver superato indenne la data del 4 settembre, giorno in cui la dama si staccò il cartellino rompendo di fatto la relazione con il gabbiano George, ora è pronta per tornare nuovamente in quello studio che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Nel frattempo Galgani sembra aver saputo, attraverso i social, dei problemi di salute del suo ex corteggiatore Fabrizio Cilli. Il quarantenne entrò a far parte del cast della trasmissione nel 2019. Da subito fece discutere la differenza sostanziale di età tra i due, ai tempi lui 37 e lei 69.

La permanenza di Cilli a Uomini e Donne fu davvero breve. Il corteggiatore infatti venne allontanato dal programma dopo alcune segnalazioni ricevute circa la presenza nella vita del giovane di una fidanzata al di fuori del format. Il cavaliere, non contento, decise di scagliarsi a mezzo social contro la redazione. Non solo: nel 2021 Fabrizio denunciò anche una donna che, dopo essersi spacciata per manager televisiva, avrebbe abusato sessualmente di lui per oltre 10 ore dopo averlo drogato. Lasciatosi alle spalle queste vicissitudini Cilli oggi appare sui social network con una nuova storia, molto intima e delicata.

Nello scatto appare stanco e provato in volto ma, a colpire maggiormente il pubblico social, sono le sue parole: “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più”. Non ci resta che attendere aggiornamenti da parte di Cilli che, ad ora, non ha pubblicato ulteriori aggiornamenti sui social.