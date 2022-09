CartaBianca inizia come sempre con Mauro Corona che commenta le notizie della settimana. E Bianca Berlinguer apre la conversazione ricordando la scomparsa della regina Elisabetta: “Era una Regina e quindi all’attenzione del mondo ma aveva conservato l’umanità – afferma lo scrittore – tutti la vedevano come una nonna ma anche una mamma. È vissuta sempre in maniera elegante e alta ma aveva quel “sotto le righe” che è proprio di persone educate, per bene. Un ruolo così a me spaventa: un essere umano, che sia Re, Regina o muratore, ha una sola vita. Questa donna che non ha mai potuto fare nulla di cui un essere umano ha voglia, andare a vedere il Cervino, una camminata, senza essere ‘protocollata’, programmata, scortata. Quella dei regnanti non è vita. Io avrei abdicato“. Poi su Carlo III: “Mi sembra quasi addormentato, si muove piano, guarda in basso… Non credo sarà all’altezza della madre. Spero che ne azzecchi qualcuna e che si faccia ben volere”. E non poteva mancare il commento sull’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera: “Sono rimasto molto male. L’ho sempre ammirato come calciatore, sportivo. Penso che due che si separano dovrebbero avere la delicatezza, la dignità e l’orgoglio di salvare l’amore che c’è stato. Infierire così e tirare fuori ‘quella mi ha fatto le corna, mi ha rubato i rolex’… Cioè quando ci si è voluti bene occorre rispetto, non si può poi scagliarsi contro quell’amore che c’è stato. Totti rimane un grande calciatore ma come uomo è caduto in basso“.