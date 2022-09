Giuseppe Conte fa il pienone a Torino, dove ad accoglierlo sono accorse centinaia di persone, assieme alla ex sindaca Chiara Appendino e agli altri candidati pentastellati. Attorno all’ex premier è un continuo di “bravo”, “sei un grande”, selfie e strette di mano: “Una città passionale, come testimonia l’accoglienza che mi ha riservato la comunità di Borgo Vittoria, decisa a non arrendersi – è il commento del leader M5s su Facebook -. Una giornata piena di entusiasmo, densa di incontri, che mi dà forza e convinzione che stiamo andando nella direzione giusta”.