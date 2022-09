Quattro tifosi juventini sono stati arrestati per istigazione al razzismo. Lo riporta il Messaggero, dopo che è stato reso noto dalla polizia di Parigi. Le persone sono state identificate con un video, mentre stavano facendo saluti fascisti e versi da scimmia poco prima di entrare nello stadio parigino per vedere la partita Paris Saint-Germain – Juventus, finita poi 2-1. Le forze dell’ordine francesi continueranno a indagare nell’ambito dell’inchiesta che è stata aperta sull’accaduto, mentre la Uefa non ha ancora preso provvedimenti. Gli ultras sono accusati di “incitamento pubblico all’odio razziale”.