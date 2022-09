C’è anche l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi tra le 12 persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza nell’ambito del blitz che ha sgominato la cosca della ‘ndrangheta facente capo a Davide Flachi, il figlio dello storico boss della Comasina a Milano. L’operazione, coordinata dai finanzieri dei comandi Provinciali di Pavia e Milano, insieme ai militari dello Scico di Roma e con il supporto di altri reparti e mezzi aerei delle Fiamme Gialle, è scattata all’alba con perquisizioni in tutta la Lombardia e ha portato anche al sequestro preventivo d’urgenza di due attività imprenditoriali: una carrozzeria, utilizzata anche per la riparazione di auto in danno di istituti assicurativi, e un negozio di articoli sportivi, entrambi in provincia di Milano, che sarebbero in realtà riconducibili a Davide Flachi, figlio di Giuseppe ‘Pepè’ Flachi, morto lo scorso gennaio.

“Metropoli – Hidden Economy”, questo il nome dato all’inchiesta dagli inquirenti: le indagini hanno permesso anche di identificare le rotte dello droga (cocaina, hashish e marijuana), con sequestri effettuati anche nel territorio della Confederazione Svizzera, e di ricostruire episodi estorsivi nei confronti dei clienti morosi oltre ad un traffico di armi anche da guerra, quali mitragliatori Kalashnikov riforniti da cellule calabresi e balcaniche collegate. Ma non solo. Dalle investigazioni è emerso anche il coinvolgimento di Franco Terlizzi, ex pugile e pr della nota discoteca Hollywood, passato alla ribalta delle cronache per aver partecipato negli scorsi anni all’Isola dei Famosi: secondo gli accertamenti, sarebbe uno dei prestanome di Davide Flachi.