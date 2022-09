Gerard Piquè ha definitivamente voltato pagina. Archiviata la rottura con Shakira, il difensore blaugrana si è più volte mostrato in pubblico con la nuova fiamma Clara Chia Martì, conosciuta un anno fa. Secondo il tabloid El Espanol il calciatore ha già conosciuto i genitori della 23enne. Il padre e la madre della ragazza lo hanno subito accolto, instaurando con lui un ottimo rapporto e avanzando una lecita richiesta. Lo scandalo della separazione con Shakira e l’eccessiva esposizione mediatica, infatti, hanno messo Clara in una scomoda situazione, turbando la serenità della famiglia Martì: “Si sentono a disagio, vogliono continuare a vivere in maniera riservata e hanno chiesto a Piquè di non coinvolgerli in alcun modo”, ha rivelato una fonte. Un accordo che l’atleta sembra pronto ad accettare, sebbene conviva già con la giovane a Barcellona.