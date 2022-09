Ha perso il controllo della sua auto e nella notte tra sabato e domenica è finito fuori strada sull’autostrada A21 tra Manerbio e Pontevico, nel Bresciano, causando la morte sul colpo di Irene Zani, una giovane di 17 anni che viaggiava con lui. Per questo un 21enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. L’automobilista è risultato positivo all’alcol test con un valore nel sangue di 1,12 grammi per litro e si trova ancora ricoverato in ospedale. Entrambi i giovani sono originari di Leno, un altro paese in provincia di Brescia.