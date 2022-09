Il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, si è commosso sul palco del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Rispondendo alla domanda sul perché non si è candidato, il Ministro ha replicato “ho preferito continuare a fare questo mestiere per ancora due mesi e poi tornerò magari a fare il mio vecchio mestiere facendo il professore”. “Intendo continuare a dare una mano a questo Paese senza essere in Parlamento, una decisione – ha proseguito interrompendosi per la commozione – non facile e dolorosa che sia foriera di cose buone”.