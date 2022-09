Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi si è sposato a Pesaro con la fidanzata di lunga data Chiara Bontempi. Il 30enne saltatore in alto oro olimpico a Tokyo ha detto ‘Sì’ all’amata nella bellissima Villa Imperiale della cittadina marchigiana. La cerimonia iniziata alle ore 17, con rito civile officiato dal sindaco della città di Pesaro Matteo Ricci, è proseguita con il ricevimento svoltosi sempre nella stessa splendida dimora privata. Gli sposi erano elegantissimi: per lui uno smoking firmato Giorgio Armani, per lei invece un vaporoso abito di Atelier Emé.

Testimone della sposa il fratello Pierfrancesco Bontempi, mentre i testimoni del fresco oro Europeo di Monaco 2022, sono stati il fratello Gianluca Tamberi e gli amici Massimo Sgreccia e Matteo Esposito. Tra gli ospiti presenti alla cerimonia gli atleti Mutaz Barshim, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Bebe Vio, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fidal Stefano Mei, il vice-presidente della Regione Marche Mirco Carloni, e Bjoern Golden (CEO Puma).