La tv pubblica argentina ha diffuso in esclusiva un video in cui si vede, fra la folla che saluta Kirchner all’esterno della sua residenza nel quartiere della Recoleta di Buenos Aires, il braccio teso di un individuo che impugna una pistola che poi punta a pochi centimetri dalla testa della donna. L’uomo e’ stato arrestato dalla polizia dopo essere stato bloccato dalla sicurezza della vicepresidente e identificato come Fernando Andre’ Sabag Montiel. Nato in Brasile e naturalizzato in Argentina, ha 35 anni e qualche precedente penale per porto abusivo di armi. A pochi metri dalla scena dell’attacco, segnalano i media argentini, e’ stata ritrovata una pistola calibro 32 Bersa di fabbricazione argentina con 5 proiettili nel caricatore e in condizione di sparare