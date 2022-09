Tutto pronto all’Arena di Verona per la Power Hits Estate 2022, l’evento di RTL 102.5 che incoronerà il tormentone dell’estate di quest’anno. A presentare dalle 20:45 lo show live saranno gli speaker Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto (figlio di Claudio) e Matteo Campese, in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play, a reti unificate su Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e Now. Super ospiti dell’evento saranno Biagio Antonacci, che ha appena pubblicato il nuovo singolo “Telenovela”, e Eros Ramazzotti, che presenterà il nuovo album “Battito infinito”, in uscita il 16 settembre. Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Dargen D’Amico, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta ft. Edoardo Vianello, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e Tommaso Paradiso. Non mancherà una incursione di Cristiano Malgioglio. Molto facile prevedere chi vincerà il titolo di tormentone estivo 2022: “La dolce vita” di Fedez con Mara Sattei e Tananai. Il brano è rimasto in vetta alla classifica Fimi dei singoli tutta l’estate e anche per quasi tutte le settimane della classifica settimanale della Power Hits Estate.