Mario Balotelli lascia la Turchia per andare in Svizzera. La lite tra l’attaccante e Vincenzo Montella dopo il fischio finale del match contro l’Ümraniyespor ha lasciato strascichi, tanto che il calciatore ha deciso di cambiare aria. Finisce quindi l’avventura all’Adana Demispor, non i problemi di Balotelli. Ora l’attaccante 32enne approderà al Sion. Il club elvetico allenato da Paolo Tramezzani gli ha offerto un contratto triennale fino a giugno 2025.

Balotelli è pronto quindi per l’ennesima esperienza all’estero, la prima assoluta in Svizzera. In precedenza, fuori dai confini italiani ha giocato per Manchester City (2010-13), Liverpool (2014-15), Nizza (2016-19), Olympique Marsiglia (2019) e Adana Demispor (2021-22). Le visite mediche sono previste per la giornata odierna, alle quali seguirà la firma del contratto.