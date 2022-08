La vittoria dell’Adana Demispor di Vincenzo Montella contro l’Ümraniyespor si è trasformata da una gioia a un incubo. Il tecnico campano concluso il match del campionato turco si è avvicinato minaccioso a Mario Balotelli. Dopo aver puntato il dito contro il suo giocatore, i due si sono scambiati qualche grido. A un certo punto una frase o un gesto dell’attaccante azzurro ha fatto innervosire ancor di più Montella, tanto che i suoi collaboratori sono stati costretti a separarlo da Balotelli.

A scatenare la lite è stata una palla persa nei minuti finali dall’ex centravanti della Nazionale, che non passandola al compagno ha rischiato di fare segnare il gol del pareggio agli avversari. Il pericolo è stato scampato, ma dopo il triplice fischio Montella è andato su tutte le furie. Nel post partita, alla stampa turca l’allenatore ha raccontato: “Posso solo dire che da lui ci aspettiamo di più. Poi, sono cose che possono accadere a fine match. Magari l’adrenalina fa dire altre cose, ma per me è finita qui“.