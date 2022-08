“È una grande e dolce passione estiva“: così Alessandro Cecchi Paone parla della sua storia d’amore con Simone, un giovane con il quale è stato paparazzato dal Chi. E al settimanale diretto da Alfonso Signorini, il giornalista ha raccontato: “È una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando.

Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”. Le foto del viaggio estivo in costiera amalfitana sono apparse anche sul profilo del giornalista.