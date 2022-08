Ospite di Omnibus su La7, Nicola Fratoianni ha spiegato le ragioni della proposta di Sinistra Italiana di abolire i jet privati, al centro del dibattito elettorale in questi giorni. “È chiaro che non pensiamo di risolvere il problema del clima con i jet privati. Ma poniamo un problema semplice: un privato cittadino in questo momento non può entrare nei centri abitati con la propria auto perché è inquinante. Giusto e comprensibile. Ma è meno comprensibile che una persona scelga di usare il suo jet privato per andare a fare un aperitivo in aereo inquinando come 4 persone in un anno intero”. Fratoianni poi cita la Francia. “È stato il governo liberale di Macron ad aver posto per primo in Europa il tema. Finalmente ne stiamo discutendo anche noi. La nostra scelta è stata quella di aprire un dibattito”