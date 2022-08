In attesa di vederlo nuovamente in Italia il 22 luglio 2023 alla RFC Arena (Campovolo), Harry Styles continua il suo tour in America, al Madison Square Garden di New York con diversi concerti in cartellone fino al 21 settembre. Ma qualcosa è andato storto la scorsa notte.

Durante la performance, l’artista è stato raggiunto da alcune crocchette di pollo lanciate da un fan che, evidentemente, voleva attirare la sua attenzione. Riuscendoci. Harry Styles ha fermato lo show, ha raccolto la crocchetta di pollo da terra, chiedendo subito: “È un chicken nugget? Approccio interessante, molto interessante per attirare l’attenzione. Ma mi dispiace, non la mangio” e aggiungendo (a sorpresa) una frase in italiano “non mangio carne”.

Scherzosamente Styles si è detto contrariato: “E poi è anche fredda, vecchia, decisamente molto vecchia”, una volta individuato il fan gliel’ha rilanciata, assicurandosi che non la mangiasse perché non era fresca. Poi il colpo finale della gag: “Non temere, ti prenderò degli altri chicken nuggets, questa sarebbe meglio non mangiarla!!!”. Applausi a scena aperta a Harry Styles, che ha dimostrato così una ironia encomiabile, senza alcun imbarazzo.