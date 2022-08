Elon Musk ha annunciato su Twitter di aver seguito il ‘digiuno intermittente’. Per dimagrire, dunque, nessun robot, né intelligenza artificiale. Il miliardario, patron di Tesla, ha spiegato di aver perso 9 chili: “Su consiglio di un buon amico ho fatto il digiuno intermittente e mi sento più in salute”. Negli ultimi mesi, dopo essere stato immortalato sullo yacht di un amico, Musk aveva ironizzato sul suo stato di forma, ammettendo di essere un po’ appesantito. Adesso, ha rivelato di aver utilizzato l’app ‘Zero Fasting Health’ per ottenere il proprio peso forma.

Il digiuno intermittente segue canoni opposti rispetto alle diete ordinarie e non è consigliato dai nutrizionisti. Il sistema più inflazionato è quello del 16/8, attraverso il quale vengono consumati due o tre pasti in otto ore, ai quali seguono 16 ore di digiuno. Il segreto, quindi, risiederebbe nel non nutrirsi per molto tempo, in modo da incidere sul bilancio calorico complessivo e sul metabolismo ormonale. Un esempio? Tre pasti giornalieri e una seduta di allenamento, poi 16 ore consecutive di digiuno.