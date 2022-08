Con Jennifer Lopez non c’è Paolo Fox che tenga. L’artista e poliedrica performer ha l’esigenza di dare il massimo in ogni progetto a cui prende parte senza lasciare niente al caso. A partire proprio dal matrimonio appena celebrato tra lei e Ben Affleck il mese scorso. Un ritorno di fiamma con l’amore di 20 anni fa, oggi più forte che mai. Il 100% delle sue energie però (e lo sappiamo bene) Lopez lo dedica ai preparativi dei suoi show. E la popstar infatti tende ad avere vizi e capricci. Anche questa volta. Secondo l’ex star di Glee Heather Morris, intervenuta all’interno del podcast Just Sayin’ con Justin Martindale, qualcosa sarebbe accaduto durante le audizioni dei ballerini per formare il corpo di ballo del nuovo tour di Jennifer Lopez. La cantante infatti avrebbe preso una decisione netta al termine della giornata: scartare all’istante tutti i performer sotto il segno zodiacale della Vergine. In che modo? Secondo Martindale la popstar avrebbe chiesto a tutti i ballerini davanti a lei di alzare le mani solo se appartenenti a quel segno zodiacale. In caso affermativo, come in un reality qualsiasi, la porta era pronta ad attendere l’uscita dei ragazzi. I social hanno incominciato subito a commentare questa indiscrezione. La scelta di JLo non sembra di certo essere lasciata al caso. Anche questa volta c’è l’involontario zampino dell’ex marito e collega Marc Anthony. Quest’ultimo infatti appartiene proprio al segno della Vergine. E visto il divorzio tra i due, le cose non sembrano essere andate per il meglio. Il The Mirror ha provato subito a contattare Lopez per una conferma ma ad ora non è arrivata nessuna risposta in merito. Del resto Jennifer e il marito Ben sono in luna di miele nel nostro Paese. Dopo esser stata ospite da George Clooney sul lago di Como la coppia ha raggiunto Milano per una sessione di shopping in Corso Montenapoleone. E ancora a Maneggio in provincia di Como, in fila per un cono gelato a La Fabbrica del Gelato. La regola a questo punto è abbastanza semplice: al prossimo concerto di Jennifer Lopez non rivelate di appartenere al segno della Vergine!