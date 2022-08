Scontro in diretta a In Onda su La7, tra l’ideologo della Flat tax, il leghista Armando Siri, e l’economista Carlo Cottarelli, oggi candidato con il Pd alle elezioni del 25 settembre. Al centro della discussione proprio la Flat tax, i fondi necessari per la sua attuazione e le fasce di popolazione che ne ricaverebbero maggiori vantaggi fiscali. “È stato calcolato che l’85% del vantaggio della flat tax va al 30% più ricco dei contribuenti” spiega Cottarelli che porta a sostegno le “stime calcolate da Baldini e Rizzo”. Numeri contestai da Siri che però non riesce a dare una stima complessiva del risparmio, ma si limita a citare la app che consente a ciascuno di calcolare il proprio risparmio