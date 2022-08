“In Venezuela ci sono milioni di persone che stanno morendo di fame. Sono cristiani, sono spesso di origine italiana. lo dico: ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela“. Così parlava Giorgia Meloni nel comizio di chiusura dell’edizione di Atreju del 2018, sostenendo l’esigenza di privilegiare un’immigrazione più vicina “alla nostra cultura”. Il video di quel passaggio è tornato a circolare sui social network oggi, a 4 anni di distanza, in piena campagna elettorale. Suscitando le critiche di molti utenti, soprattutto di chi l’accusa di concepire la gestione dei flussi migratori come un “mercato”