“Valutare l’utilità delle sanzioni” perché “non vorrei che stessero alimentando la guerra”. Così Matteo Salvini nel punto stampa del Meeting di Comunione e Liberazione in corso a Rimini. Per il leader della Lega “le sanzioni alla Russia colpiscono più i sanzionatori che i sanzionati”. Ma il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani è più cauto: “Rivedere le sanzioni alla Russia? Per il momento no”. Enrico Letta, segretario del Pd, afferma invece che “rivederle sarebbe un favore a Putin”. Giorgia Meloni ha disertato il punto stampa con i cronisti.