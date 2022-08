L’imbarcazione rovesciata su un fianco che, in pochissimo tempo, affonda. Sulle immagini girate dalla Guarda costiera di Crotone, che è intervenuta a nove miglia al largo di Catanzaro Marina per soccorrere le nove persone a bordo (quattro passeggeri e cinque membri dell’equipaggio) di uno yacht di 40 metri che stava affondando. L’imbarcazione era partita da Gallipoli ed era diretta a Milazzo. Ancora da accertare le cause dell’incidente. La Guardia costiera ha fatto sapere che per i soccorsi sono stati utilizzati una motovedetta CP321 del Comando crotonese, una unità del dispositivo Frontex e un rimorchiatore.