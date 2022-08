Una scia di puntini luminosi nel cielo è stata avvistata nella sera di sabato 20 agosto fra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Qualcosa di simile era già successo nell’aprile del 2020, ma in Liguria. Niente ufo, e nemmeno stelle cadenti malgrado il periodo sia lo stesso. Si tratta della scia di alcuni satelliti della rete di Starlink che andavano in orbita. Il loro volo come dimostrano foto e video sui social è stato ben visibile. Come confermato su Twitter da SpaceX, l’azienda di Elon Musk che ha a che fare con le attività spaziali, erano 53 e sono andati ad arricchire la rete di connessione a Internet fornita dall’azienda.