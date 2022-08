Una nuova riunione per definire le caselle. Un’altra verifica, dopo quella di giovedì, mentre Matteo Salvini sottolinea che “gli altri promettono e litigano, la Lega fa i fatti”. Il Carroccio ha infatti annunciato di aver chiuso le candidature negli uninominali del Senato, dove il 56% di chi aspirerà a un seggio tra i leghisti è donna.

Nella coalizione di centrodestra però il lavoro è tutt’altro che finito: il vertice delle 18 nella sede romana di Fratelli d’Italia servirà – sulla carta – per completare il quadro delle liste elettorali nei collegi uninominali. Sempre che non intervengano nuovi intoppi. Nel frattempo procede il lavoro dei singoli partiti che stanno definendo, ciascuno, le ‘caselle’ dei propri candidati.

La Lega, come si apprende da fonti del partito, ha deciso di candidare gli uscenti Federico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso nei collegi uninominali alla Camera. Freni correrà nel Lazio, Molteni in Lombardia, Gava in Friuli Venezia Giulia, Nisini in Toscana e Sasso in Puglia.

Il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, tenterà di riconquistare un seggio in Piemonte, mentre in Lombardia – oltre al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti – ci sarà spazio anche per il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. L’altro vicesegretario Lorenzo Fontana sarà invece schierato in Veneto. Tra le novità c’è Simonetta Matone, la giudice già candidata a Roma come vice di Enrico Michetti e ora in lizza nel Lazio.

Salvini aveva già annunciato la chiusura delle liste durante la mattinata, anticipando “nuovi innesti” con “diversi sindaci” e “alcuni sì della società civile”. Oltre alla sua candidatura a Milano: “Mi chiedono di candidarmi anche in altre Regioni, dalla Calabria, alla Puglia, alla Sicilia, al Lazio. Non posso essere ovunque. Ne sceglierò alcune”.

Qualche nome e collocazione inizia a spuntare anche dagli ambienti di Forza Italia. La pluricampionessa olimpica di fioretto e attuale sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, sarà con ogni probabilità capolista nel plurinominale nelle Marche, sua terra di origine. La notizia, che era nell’aria da quando la campionessa aveva annunciato la sua adesione a Forza Italia, in concomitanza con l’uscita di Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, è stata confermata da fonti vicine al partito.

Nelle Marche il commissario regionale del partito di Silvio Berlusconi, Francesco Battistoni, dovrebbe invece correre per il collegio uninominale di Fermo-Ascoli Piceno per la Camera: l’ufficialità comunque arriverà con la composizione definitiva delle liste per il centrodestra, che, riferiscono fonti vicine ai forzisti, ha avuto oggi una battuta di arresto a causa della morte di Niccolò Ghedini.

Quasi definiti anche i nomi di ‘Noi moderati’, la quarta gamba del centrodestra. I rumor raccolti in Transatlantico, a Montecitorio, parlano anche di una new entry: nelle ultime ore, infatti, sarebbe spuntata la candidatura nell’uninominale di Carpi, in Emilia Romagna, dell’avvocato Giampiero Samorì, ex leader di Mir (Moderati italiani in rivoluzione) considerato in passato molto vicino a Berlusconi. Luigi Brugnaro, fondatore di Coraggio Italia, riferiscono, dovrebbe contare su due uninominali, uno alla Camera, a Venezia per l’imprenditrice e suo braccio destro, Martina Semenzato; l’altro al Senato, forse nel suo Trentino, a Rovereto, per la vicepresidente del partito, Michaela Biancofiore, unico collegio nel quale il Terzo Polo di Calenda e Renzi si starebbero accordando per dar vita a una sorta di ‘campo largo’ con il Pd di Enrico Letta, grazie all’accordo di desistenza con i Cinque stelle.

Sembra definito il quadro anche per l’Udc: il segretario Lorenzo Cesa dovrebbe correre nell’uninominale del Molise e il presidente Antonio De Poli nelle Marche Nord. L’ex ministro dell’Ambiente del Berlusconi quater, l’azzurra Michela Vittoria Brambilla, avrebbe ottenuto un collegio maggioritario in Sicilia. Noi con l’Italia di Maurizio Lupi conterebbe su 4 posti: Lupi dovrebbe presentarsi nell’uninominale Lecco, mentre il vicepresidente del partito ed ex ministro, Saverio Romano, nel collegio siciliano di Bagheria. ‘Dentro’ per Nci anche Alessandro Colucci (dato all’uninominale di Lecce in Puglia) e Andrea Costa (forse in Liguria o Piemonte).