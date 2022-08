Scontro concitato a “Omnibus” (La7) tra il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, e il senatore della Lega, Armando Siri, sulla flat tax proposta dal partito di Salvini.

Marattin accusa la Lega di non essere credibile: “Passa gli anni a dire che vuole introdurre un’aliquota unica e invece in realtà sono 18 aliquote”.

Siri insorge: “Non è vero che sono 18 e tu lo sai perfettamente”.

“Lo scrive oggi anche Il Tempo – ribatte Marattin – Noi al momento abbiamo 4 aliquote Irpef. Ma che Paese è quello in cui un partito per anni dice che vuole passare a un sistema ad aliquota unica, quando in realtà, leggendo il programma, le aliquote sono 18?”.

Esplode la bagarre con Siri che smentisce le parole di Marattin, il quale a sua volta incalza, urlando: “La famiglia monoreddito che guadagna 53mila euro all’anno che aliquota ha? Dammi il numero dell’aliquota. Voglio l’aliquota esatta”.

“Non devi urlare – risponde il leghista – Bisogna sapere quanti figli ci sono in quella famiglia, se c’è un coniuge a carico, quanto guadagna. Tu dovresti essere una persona seria e dovresti sapere queste cose. Non fare le lezioncine tue”.

La polemica si rinfocola minuti dopo, quando Marattin accusa: “Siri parla di cose con cui non ha piena familiarità, ma questo lo sapevamo. O forse ha qualche difficoltà di comprensione”.

Il senatore leghista dice la sua interrompendo Marattin che, piccato, si rivolge al conduttore Andrea Pennacchioli: “Allora, cosa facciamo? Dovrebbe togliergli l’audio”.

Il deputato di Italia Viva poi illustra il programma economico del suo partito e conclude: “Noi proponiamo un’Irpef più leggera e più semplice, non le fantasie di Siri e della Lega“.

“Ma quali fantasie, tu come hai fatto i calcoli? – obietta Siri – Hai mostrato una paginetta di un programma politico e vieni a raccontarci in tv che la tua ricetta è quella giusta. Io ho lavorato un anno sul nostro programma, anche insieme ai tecnici del ministero delle Finanze”.

“Ecco il tuo lavoro – replica Marattin, che brandisce il programma della Lega – Lo sai che cosa ci puoi farne?”.

Pennacchioli redarguisce il renziano e Siri ribatte: “Siccome Marattin vuole utilizzare 20 miliardi dell’evasione fiscale per il suo progetto, io voglio usare gli stessi 20 miliardi dell’evasione per la flat tax”.

“Manco ha capito”, sussura Marattin che poi, rivolgendosi al leghista, sferra un altro fendente: “Iscriviti a Italia Viva, allora. Però noi abbiamo un certo livello, non so se ti prendiamo“.