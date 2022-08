Un uomo di 73 anni è morto a causa di un’esplosione avvenuta in una abitazione a Modica, in provincia di Ragusa, più precisamente nella contrada Fiumelato, al confine col territorio di Scicli. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, il boato potrebbe essere stato causato da una fuga di gas. Sul posto sono intervenute le unità cinofile, i carabinieri, la Protezione civile e i Vigili del Fuoco, ma si esclude che possano esserci altre vittime dell’incidente, dato che non risultano esserci altri dispersi dopo il ritrovamento del cadavere del 73enne sotto le macerie.