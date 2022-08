La prima giornata di Serie A ha subito regalato spettacolo mettendo in luce la forza delle favorite e offrendo due curiosi dati statistici. Dopo 51 anni l’esordio del campionato è andato in archivio senza pareggi. Non accadeva dalla stagione 1971/1972 – quando però la Serie A era a 16 squadre – ed è solo la quarta volta nella storia della Serie A: in precedenza accade nel 1933/1934 e nel 1934/1935. Per essere precisi, tecnicamente una prima giornata senza pareggi si verificò anche nel 2002/2003, quindi “solo” 20 anni fa. Quella volta, però, il primo turno, in programma il 31 agosto, fu rinviato a novembre. Di conseguenza, la seconda giornata divenne la prima e lì sì che ci furono pareggi.

Tornando al 1971/1972, in quell’occasione i nove match in programma terminarono con solo vittorie. Ma non tutte le sette formazioni favorite della vigilia vinsero i propri incontri, perché Fiorentina e Napoli si affrontarono al Franchi con i viola che ebbero la meglio. A differenza di quest’anno dove le prime otto squadre dello scorso campionato hanno trovato il successo all’esordio. Non era mai successo prima.

Serie A, i risultati della prima giornata

Milan-Udinese 4-2

Sampdoria-Atalanta 0-2

Lecce-Inter 1-2

Monza-Torino 1-2

Fiorentina-Cremonese 3-2

Lazio-Bologna 2-1

Salernitana-Roma 0-1

Spezia-Empoli 1-0

Verona-Napoli 2-5

Juventus-Sassuolo 3-0