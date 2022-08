Non bastano le scuse e il link alternativo per riparare al disservizio che ha guastato la festa dei tifosi proprio alla ripresa del campionato di Serie A. Su Dazn il governo con la sottosegretaria Vezzali ha convocato un tavolo e la Lega calcio si riserva azioni a tutela della sua immagine. È intervenuta anche l’Agcom, chiedendo alla piattaforma streaming “chiarimenti urgenti” e “di provvedere celermente a erogare indennizzi“. Dazn, infatti, si impegna a corrispondere i risarcimenti agli utenti: “Nel rispetto delle regole esistenti, provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato secondo modalità rese note nei prossimi giorni“.

In attesa delle comunicazioni della piattaforma, ad oggi è già possibile inviare una richiesta di indennizzo, con le modalità elencate nella sezione “Richiesta di rimborso” del sito Dazn. La domanda, si legge, va presentata “entro 7 giorni di calendario dalla messa a disposizione da parte di Dazn dei dati di playback relativi all’evento interessato”, cioè la partita per la quale c’è stato il disservizio. La richiesta va inviata via mail a richiestarimborsodazn@dazn.com (pec: rimborsidazn@legalmail.com) e va utilizzata la casella di posta elettronica con la quale si ha sottoscritto l’abbonamento.

Alla mail vanno allegati il modulo (disponibile nella Sezione Help del sito) compilato in ogni sua parte, ma anche “uno screenshot ovvero con una fotografia nei formati PNG o JPEG dei dati riportati sul test Misurainternet che consenta, attraverso la chiara identificazione della data e ora ivi riportata, di verificarne la correlazione diretta rispetto all’evento per il quale si trasmette la Richiesta stessa”, si legge sul sito di Dazn. Il test Misurainternet è disponibile a questo link.