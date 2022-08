Sono 24.787 i nuovi casi positivi al Covid in Italia oggi (1.906 in meno rispetto a ieri). I decessi giornalieri sono 129, ieri erano state registrate 152 vittime. Ancora in calo i ricoveri nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari degli ospedali i pazienti con sintomi sono 7.755 (-288 rispetto a ieri) e i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 291, con meno 15 pazienti rispetto a 24 ore fa. E’ quanto si legge nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Con 185.120 tamponi, l’indice di positività è del 13,4%, in leggero calo rispetto a ieri.

Gli attuali positivi sono 888.122 (-26.806 rispetto a ieri) con 51.462 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore. La conta totale dei morti da inizio pandemia arriva a 173.982. La regione che ha registrato più casi nelle ultime 24 ore è il Veneto con 2.999 positivi. Seguono la Lombardia con 2.813 nuovi casi, la Campania (2.276) e la Sicilia 2.087. Sopra quota mille contagi giornalieri anche l’Emilia-Romagna (1.926), il Lazio (1.861), la Puglia (1.855), il Piemonte (1.351), la Toscana (1.149) e la Calabria (1.088).