Sono 26.693 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 28.433. I tamponi processati sono stati 177.819 (ieri 189.141), per un tasso di positività che resta al 15%. Le vittime sono 152, 22 in più rispetto alle 130 di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.043, in calo di 315 unità, mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 306, 15 in meno.

Continua – ininterrottamente dal 20 luglio – la discesa della curva degli attuali positivi, che calano di altre 25.284 unità fino a quota 914.928. A livello regionale, sopra quota centomila si trovano il Lazio (160.159), la Campania (122.655) e la Sicilia (115.864). Il totale dei casi diagnosticati dall’arrivo dell’epidemia in Italia è di 21.455.291: di questi, 20.366.510 si sono risolti con la guarigione (o almeno con le dimissioni ospedaliere), mentre 173.853 hanno portato al decesso.