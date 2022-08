“Sembra di essere tornati al 1994”, racconta un pendolare alla stazione di Cadorna di Milano dove sui monitor pubblicitari, da giorni, viene ripetuto in loop l’inno di Forza Italia con l’immagine del suo presidente, Silvio Berlusconi. “Sono passati tanti anni, i miei capelli sono andati, ma Silvio è ancora lì, uguale”, racconta un altro passante. In effetti la canzone del partito era stata scritta nel 1993 da Augusto Martelli su commissione di Berlusconi per la campagna elettorale che lo vide vincitore proprio nel 94, e viene riproposta ancora ora, in vista del voto del 25 settembre.