Una Maria De Filippi così arrabbiata non si è mai vista. Prepariamoci dunque, perché quanto andrà in onda prossimamente su Canale 5 probabilmente lascerà tutti di stucco. Ma che cosa è successo? La conduttrice, come ha ammesso al settimanale Oggi in un passaggio dell’intervista riportato anche dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” (che, a scanso di equivoci, non è quella ufficiale della trasmissione), si sarebbe molto arrabbiata con un concorrente di Tu si que vales, la cui nuova edizione andrà in onda a settembre.

Queste le parole della conduttrice: “Si è presentato un signore con dei quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per dare una mano ad una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv“. La De Filippi ha poi spiegato di essersi sentita “in colpa per la reazione avuta”. Quel che è certo è che con queste premesse il pubblico scalpita per vedere quanto successo.