Carlos compie 20 anni, e il papà, Fabrizio Corona, gli dedica un dolce pensiero sui social per fargli gli auguri. L’ex re dei paparazzi riconosce che il figlio è dovuto crescere tra tante difficoltà dovute alle vicende che hanno visto protagonisti i genitori, ma nonostante tutto riconosce le qualità del ragazzo, definito come “la persona più pura e speciale che esista”.

“Non importa quello che è stato – scrive Fabrizio Corona, a corredo di uno scatto in cui abbraccia il figlio avuto da Nina Moric – non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumi tutto ciò che ti circonda e che ami follemente tutta la tua famiglia. Tutta. Auguri amore mio! Farò di tutto per renderti felice e sereno e fino a quando ci sarò saremo inseparabili… Poi toccherà a te!”. Per i festeggiamenti i Corona hanno scelto la Sicilia. Presente anche Sara Barbieri, la nuova compagna di Corona.