Wanda Nara e Mauro Icardi sono a un passo dal divorzio: almeno questo è quello che sostiene il programma televisivo Los Angeles de la Mañanà, che ha diffuso un vocale della moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain. “Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando”, si sente nell’audio della showgirl argentina. E ancora: “Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio”.

L’ipotesi di una rottura tra l’ex Inter e sua moglie – che è anche la procuratrice – potrebbe complicare l’arrivo di Icardi al Monza. Nelle scorse settimane il centroavanti era stato accostato alla formazione lombarda, tra le più attive in questo calciomercato. Adriano Galliani da tempo cerca di convincere l’argentino: avrebbe un ruolo di protagonista in una neopromossa che però ha dimostrato di voler mettere insieme una squadra competitiva. Sono già arrivati tra gli altri Matteo Pessina, Alessio Cragno, Gianluca Caprari, Stefano Sensi e Andrea Ranocchia. Il Monza sogna e l’obiettivo a lungo termine – parola di Silvio Berlusconi – è portare la propria squadra in Europa. Sul tavolo della trattativa sarebbe stato proposto anche un contratto da opinionista a Mediaset per la moglie Wanda Nara.

Un’eventuale separazione tra i due, quindi, potrebbe far saltare tutto? Sicuramente costringerebbe le parti a ricominciare da zero, perché Icardi dovrebbe riuscire a trovare un nuovo agente che lo possa rappresentare. Inoltre, se la notizia del divorzio venisse confermata, per l’ex capitano dell’Inter sarebbe un’ulteriore complicazione in un momento decisivo della sua carriera: dopo gli anni in nerazzurro, a Parigi non è mai stato protagonista. Questa doveva essere la stagione del rilancio, a prescindere dalla divisa indossata.