Un incendio è scoppiato negli studi cinematografici di Cinecittà. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia di “Firenze rinascimentale”. Non ci sarebbero feriti e intossicati. Al lavoro per spegnere le fiamme e proteggere le strutture non interessate dall’incendio ci sono tre squadre dei vigili del fuoco. Non risultano feriti o intossicati al momento. Le fiamme minacciano anche la casa del Grande Fratello. Il rogo è stato circoscritto.

Le fiamme hanno innescato anche piccole esplosioni. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. Per consentire l’intervento dei soccorritori sono state chiuse via Lamaro e via Scintu. Sul posto i carabinieri della stazione di Cinecittà, a cui saranno affidate le indagini una volta domato completamente l’incendio e messa in sicurezza l’area.

Video Facebook/Sergio Sergi