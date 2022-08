“Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre. Coloro che pensano che fare un terzo polo che si mette in mezzo sia più conveniente o possa essere più utile. Un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che non hanno bisogno di ulteriori aiuti”. È il messaggio lanciato dal segretario del Pd Enrico Letta, arrivando domenica 31 luglio alla Festa regionale del Pd di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia