Il caso Totti-Blasi continua a troneggiare sul gossip italiano. A trovarsi sotto la lente d’ingrandimento è una cena spettacolo a “La Villa”, a Roma, risalente al 23 ottobre 2021. In quell’occasione, Francesco e Ilary furono ripresi insieme e nello stesso locale c’era anche Noemi Bocchi, la donna che, secondo le più recenti ricostruzioni, il capitano giallorosso frequentava già. Dando per scontato che Ilary non sapesse, chi l’aveva invitata? Nel grande calderone di speculazioni sulla separazione della ‘Royal Couple’ d’Italia sono finiti anche Andrea Battistelli e Anna Boschetti, noti al piccolo schermo per la loro partecipazione a Temptation Island. Secondo i rumors sarebbe stata Boschetti ad invitare Bocchi. Lei ha voluto fare chiarezza sulla vicenda attraverso le stories di Instagram: “Mai mi sarei aspettata di parlarvi della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, però visto che vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani… Il nome mio, del mio fidanzato e del locale dove abbiamo trascorso quella famosa serata, vorrei precisare alcuni punti: mi scrivete che il giorno del mio compleanno ho invitato sia la moglie che l’amante di Totti”, ha esordito amareggiata Boschetti. “Quella sera non era il mio compleanno, era una cena spettacolo dove tutti avevano prenotato il tavolo, non conosco Noemi. Lo vengo a sapere oggi che quella sera c’era anche lei. Ma io neanche sapevo chi fosse”, ha continuato. E ancora: “Ho visto Francesco e Ilary divertirsi alla serata insieme agli amici. Nulla di strano o anomalo. Sono andati via insieme, con l’auto – ha raccontato – e noi non sappiamo nulla sulla questione amante”. L’ex concorrente del programma di Canale 5 ha così allontanato i rumors che la accusavano di aver organizzato l’incontro tra gli amanti: “Non capisco perché scrivete tutte queste ca**ate, non sono stata io a invitarli e ripeto non era il mio compleanno. Non conosco Noemi, neanche Ilary, che ho poi conosciuto quella sera”, ha concluso.