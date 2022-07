Se c’è qualcuno che parla spesso della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il pr Alex Nuccetelli. Diverse ormai le interviste o dichiarazioni rilasciate sulla separazione tra i due. Stavolta a intervistarlo è Il Corriere della Sera che lo ha raggiunto dopo i servizi usciti su Chi e Oggi. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini si racconta di come Il Pupone avrebbe conosciuto Noemi Bocchi ad agosto 2021, con inizio della frequentazione a settembre. Da qui fatti noti: esce la notizia della crisi, la coppia smentisce, Ilary crede alla versione del marito. “Pensi che, se avessi una amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”. Poi però, sempre secondo Chi, Blasi scopre altro: “Sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto”. Intanto il settimanale Oggi racconta di una serata che i tre hanno trascorso nello stesso locale mesi fa, con Ilary verosimilmente inconsapevole. Dagospia posta il video della serata. Nuccettelli, sulla possibilità che Totti abbia invitato Noemi alla serata, dice la sua: “Oh ma che ne so io, quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi che era al tavolo con me proprio accanto a loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh”. Questo non può dirlo ma di cose ne dice, ad esempio che a quella festa c’erano “ottocento persone, era una cena-spettacolo, avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti”. Poi aggiunge che l’amico Totti era “innamorato e preso fino all’ultimo, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina. Ad ogni viaggio le portava un regalo, pochi mesi fa le ha comprato una borsa Birkin di Hermes“. In chiusura parole di apprezzamento per Noemi Bocchi: “Si sta comportando da gran signora, non deve essere facile nemmeno per lei, che sia vero o falso, continua a fare la brava mamma, porta i bimbi al mare, se ne sta in disparte, su Instagram ha ancora gli stessi followers, eppure sai in quanti l’avranno cercata…”.