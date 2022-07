Colpito con la sua stampella fino alla morte per una parola. Così è deceduto un ambulante di 39 anni di origine nigeriana, Alika Ogorchukwu, aggredito per strada a Civitanova Marche. Ad ucciderlo è stato un uomo italiano di 32 anni che, fermato, ha detto agli agenti: “Ha importunato la mia ragazza”. È tutto accaduto oggi verso le 14 lungo corso Umberto, una strada principale della cittadina. La Croce Gialla di Recanati, intervenuta sul posto con il personale, ha prestato i primi soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile della Questura di Macerata e il magistrato di turno Claudio Rastrelli. L’aggressore, 32 anni, cittadino italiano, è stato fermato.

All’episodio hanno assistito diverse persone, dato che è avvenuto lungo il corso principale di Civitanova Marche. Gli agenti della Mobile hanno raccolto le testimonianze testimoni. Secondo alcuni negozianti, l’ambulante era una presenza abituale in quella zona e sarebbe stata sua la stampella usata per colpirlo. La polizia acquisirà i video dei sistemi di sicurezza, ma ci sono anche vari video girati con i telefonini dai passanti che dovrebbero permettere una ricostruzione precisa della dinamica. I negozianti che conoscevano la vittima l’hanno descritto come una persona tranquilla e per nulla molesta. Ogorchukwu, sposato e con un figlio, viveva a San Severino. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore, un 32enne originario di Salerno, di corporatura robusta, ha inseguito l’uomo e lo ha fatto cadere a terra. Lo ha schiacciato con il suo corpo e come ricostruisce Cronache maceratesi ha fatto pressione anche sulla testa. Un’azione cosi violenta, nonostante anche la vittima fosse robusta, da far gridare a un testimone: “Così lo uccidi”. L’assassino si era allontanato ma è stato individuato e bloccato poco dopo dagli uomini della Polizia di Stato. Sarà l’autopsia a stabilire cosa lo abbia ucciso, l’autopsia sarà eseguita probabilmente lunedì.

“Nel primo pomeriggio una aggressione mortale, avvenuta in Corso Umberto I, ha scosso e addolorato tutti noi – scrive su Facebook il sindaco, Fabrizio Ciarapica – A nome della Città tutta, esprimo la più ferma condanna verso azioni di tale natura e verso ogni forma di violenza che non può trovare alcun fondamento ed alcuna giustificazione. Questo inaccettabile episodio ci invita tutti a non abbassare mai la guardia contro ogni forma di violenza. Siamo vicini alla famiglia della vittima e continueremo a fare tutto quello che è in nostro potere per combattere la violenza e per favorire la pacifica convivenza e la tolleranza – continua il primo cittadino – Sto seguendo in prima persona, con le competenti Autorità, gli sviluppi della questione. Esprimo un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, al Prefetto ed al Questore per il lavoro che stanno svolgendo e per la pronta risposta data, che ha già consentito di assicurare alla giustizia l’autore del delitto. Fondamentale è stato il supporto del sistema di videosorveglianza di cui Civitanova è dotata. Trattasi di un episodio gravissimo ma che non può descrivere la realtà della nostra Città. Civitanova è una città pacifica, accogliente, sicura e questa sera è sgomenta per una vicenda estranea al suo carattere e alla sua anima. Una preghiera per la vittima“. “Il brutale omicidio, avvenuto oggi a Civitanova, mi lascia sconcertato. Non esistono giustificazioni per la violenza, qualsiasi essa sia – scrive in un post su Facebook il vicepresidente della giunta regionale Mirco Carloni . Mi auguro che sia fatta luce su quanto successo che il tema della sicurezza in qualsiasi sua forma torni ad essere al centro dell’attenzione e che giustizia sia fatta per questo gesto così disumano“.