Come accaduto in altri paesi nelle settimane precedenti anche la Russia registra un record di contagi legati al Covid. Ieri sono stati registrati 11.515 casi per un totale di 18.565.551, secondo quanto rende noto il centro anti-coronavirus del Paese e come riferisce l’agenzia Tass. In pratica, si tratta di un raddoppio dei contagi rispetto alla settimana scorsa e, in termini assoluti, il maggior incremento dallo scorso 13 aprile. Il bilancio dei morti è salito del 41 per cento (le vittime ieri sono state 19) per un totale di 382.313 morti. Le persone ricoverate sono state 1.491, l’8.4% in meno rispetto al giorno precedente. Il numero dei pazienti è sceso in 40 regioni mentre in altre 31 è aumentato. A Mosca, i contagi ieri sono stati pari a 4.477 contro i 3.673 del giorno prima, per un totale di 2.811.574. Il numero dei guariti nel Paese è stato di 1.151 contro i 946 di martedì facendo salire il totale a 17.958.463.

“I numeri stanno davvero crescendo, vediamo che la curva è salita, questo non avviene solo nel nostro Paese, ma in un certo numero di Paesi tale tendenza è allarmante” ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax. Sempre secondo Interfax, quando gli è stato chiesto se le autorità russe intendano introdurre l’obbligo delle mascherine, Peskov ha risposto che “nessuno impedisce” ai cittadini “di prendere misure precauzionali da soli, mascherine e tutto il resto”. Peskov ha quindi affermato che le misure precauzionali non vengono suggerite dal Cremlino ma dal governo e dall’agenzia federale per i controlli sanitari (Rospotrebnadzor).

Alla domanda se il presidente russo, Vladimir Putin, abbia ricevuto il richiamo del vaccino Peskov ha risposto: “Non lo so, non posso rispondere con precisione a questa domanda”. Putin ha fatto la terza dose di Sputnik light nel novembre del 2021, dopo aver ricevuto le due prime due dosi nella primavera precedente. Peskov ha poi sottolineato che l’incidenza del coronavirus è in aumento in Russia come in altri Paesi del mondo “Le cifre stanno crescendo – ha detto il portavoce del Cremlino – Vediamo che la curva inizia a salire. Queste dinamiche allarmanti sono osservate non solo nel nostro Paese ma anche in molti altri Stati“.

Nel mondo, dal 18 al 24 luglio 2022, sono stati segnalati 6,6 milioni di nuovi casi di Covid-19, un numero simile a quello della settimana precedente. Come simile è stato il numero di nuovi decessi settimanali, oltre 12.600 decessi secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che conferma la variante Omicron nel 90% dei campioni sequenziati e, tra questi, la sotto variante Omicron BA.5 rappresenta oltre il 52%. Da inizio pandemia al 24 luglio, sono stati confermati oltre 567 milioni di casi e oltre 6,3 milioni di decessi a livello globale. Il numero di nuovi casi settimanali è aumentato nella regione del Pacifico Occidentale (+52%), del Mediterraneo Orientale (+45%) e del Sud-Est Asiatico (+13%), mentre è diminuita in Africa (-44%), Europa (-24%) e Americhe (-12%).

Il numero di decessi settimanali sono aumentati soprattutto nel Mediterraneo orientale (+88%), mentre sono calati in Europa (-6%). A livello nazionale, il numero più alto di nuovi casi settimanali è stato in Giappone (969.068; +73%), Usa (860.097; -3%), Germania (565.518; -16%) e Italia (531.327i; -26%). Il numero più alto di nuovi decessi settimanali sono stati segnalati dagli Usa (2.637; +3%), Brasile (1.396; -20%) e Italia (952; +21%) e Spagna (810; +33%). Tuttavia, tali tendenze, precisa l’Oms, “dovrebbero essere interpretate con cautela”, poiché “diversi paesi hanno modificato le strategie di testing, con conseguente riduzione del numero di test e casi rilevati”. Dal 21 giugno al 21 luglio 2022 sono state raccolte 193.561 sequenze di Sars-Cov-2. Tra queste, il 90% erano rappresentate da Omicron. Dal 10 al 16 luglio, rispetto alla settimana precedente, le sottovarianti BA.4 e BA.5 Omicron hanno continuato a essere dominanti, rispettivamente con il 11% e il 52%.