“Sembrava un bombardamento” così raccontano la violenta grandinata che ha colpito Saronno gli abitanti della zona nei dintorni di via Torricelli. Sono decine e decine le auto gravemente danneggiate con i vetri andati in frantumi e le carrozzerie piene di ammaccature. Due auto sono rimaste sommerse dall’acqua nel sottopasso di via Milano al di sotto della linea ferroviaria