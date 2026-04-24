Il mancato sostegno nella guerra contro l’Iran potrebbe costare caro, agli alleati europei degli Stati Uniti. Trump l’avevo detto e ribadito. Ora una email interna del Pentagono ipotizza ritorsioni contro i Paesi della Nato giudicati “difficili”. Al primo posto ci sarebbe la Spagna: l’inclusione di Madrid nell’alleanza atlantica potrebbe essere sospesa. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Nemmeno il Regno Unito è al sicuro: tra le opzioni allo studio, si starebbe valutando anche la possibilità di rivedere la posizione degli Stati Uniti rispetto alla rivendicazione britannica delle isole Falkland. Ma allo studio ci sarebbero altre opzioni.

Giunto al vertice nformale dei leader Ue a Nicosia, Cipro, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha risposto senza arretrare: “Noi non lavoriamo sulle e-mail ma sui documenti ufficiali e le posizioni che prende il governo degli Stati Uniti. La nostra posizione è chiara: assoluta collaborazione con gli alleati però sempre nella cornice del diritto internazionale”.

La mail del funzionario del Pentagono esprime frustrazione per la riluttanza o il rifiuto, da parte di alcuni alleati, a concedere agli Usa l’accesso, le basi e i diritti di sorvolo per la guerra contro l’Iran. Le tre richieste sarrebbero “il punto di riferimento assoluto per la Nato”. Secondo Reuters, tuttavia, l’e-mail non suggerisce un possibile ritiro degli Stati Uniti dall’Alleanza atlantica, né propone la chiusura delle basi in Europa. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha negato l’uso delle basi militari, quella navale di Rota e quella aerea di Moron, in Andalusia, e successivamente l’uso dello spazio aereo per i mezzi impegnati nell’osperazione Stati Uniti-Israele contro Iran. Il piano avrebbe un forte valore simbolico, più che operativo: nel caso della Spagna servirebbe a inviare un segnale politico agli alleati europei, accusati dall’amministrazione del presidente Donald Trump di non condividere l’onere della sicurezza.