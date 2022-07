“Siamo convinti che mettendo al centro una proposta europeista, progressista e alternativa al sovranismo della destra sarà possibile trovare una convergenza per un’alleanza, che troverà una compattezza per offrire una prospettiva di crescita per l’Italia. Se Calenda si può ammorbidire? Non è questione di ammorbidirsi ma di entrare nel merito delle proposte, mettendo al centro le idee e i valori troveremo una sintesi”. Lo ha detto il deputato del Pd, Enrico Borghi, all’uscita da Montecitorio. “Col M5s in questa campagna elettorale siamo su sponde diverse, si sono assunti la pesante responsabilità di far cadere il governo Draghi e archiviare un’agenda sociale che stava per dare importanti risposte al paese, dal salario minimo ad una mensilità aggiuntiva. Letta candidato premier? Andiamo per gradi, prima si costruisce la coalizione mettendo al centro il programma e i contenuti, poi le cose verranno da sé”.