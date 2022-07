Cristiano Ronaldo non trova una nuova squadra. Dopo il no del Chelsea e del Bayern Monaco, il suo procuratore Jorge Mendes ha deciso di proporlo anche all’Atletico Madrid. Gli storici rivali del Real hanno accolto con piacere la richiesta e lo stesso Diego Pablo Simeone né sarebbe entusiasta. Purtroppo per la società madrilena, però, i tifosi non gradiscono l’arrivo di Cr7, da sempre loro antagonista visto il suo passato nel Real Madrid. Quest’ultimi hanno intimato i propri dirigenti di restituire l’abbonamento nel caso cui il cinque volte Pallone d’Oro approdasse all’Atletico.

Sulla vicenda è intervenuto perfino il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida che ha dichiarato: “È escluso. Si tratta di una grande calciatore ma, visto il suo passato, non per l’Atlético. Una parte della tifoseria non lo accetterebbe mai”. Come se non bastasse il popolo colchonero ha lanciato su Twitter una campagna dall’hashtag “#ContraCr7“: moltissimi tifosi hanno manifestato il loro dissenso verso Ronaldo.

Il portoghese sarebbe pure disposto a ridursi lo stipendio del 30% per tornare a Madrid. Ronaldo desidera ancora giocare in Champions League e di conseguenza “tradirebbe” i suoi ex tifosi del Real pur di coltivare questo sogno. I sostenitori dell’Atletico però ricordano bene i gesti compiuti dal portoghese nei loro confronti. Uno dei più celebri è il cinque (che indicava il numero di Champions da lui vinte contro le zero dell’Atletico) mostrato con la maglia della Juve quando grazie a una sua tripletta i bianconeri eliminarono gli spagnoli dalla Champions League nel 2018/2019.

Al momento, però, nessuna big europea sembra volere Cristiano Ronaldo in squadra. Nonostante i mal di pancia, la sua permanenza a Manchester, sponda United, diventa ogni giorno più probabile. A tal proposito i Red Devils hanno organizzato un incontro con l’attaccante e il suo agente per cercare di definire il suo futuro. Come riporta Sky Sports UK al meeting sono presenti l’allenatore Erik ten Hag, Sir Alex Ferguson, l’amministratore delegato del club, Richard Arnold, e il direttore David Gill. A oggi Ronaldo ha un contratto fino al 2023 con la squadra inglese.