“Di Maio? Non so di chi lei stia parlando”. A tagliare corto in modo sarcastico rispetto all’ipotesi di eventuali alleanze elettorali con Ipf e il ministro degli Esteri per le prossime risponde è Carlo Calenda, a margine della presentazione del ‘Patto repubblicano’ tra Azione e +Europa nella sede della stampa Estera a Roma. “A Enrico Letta gli vogliamo bene, è una persona seria e siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare”, ha concluso Calenda, in merito ai rapporti con i dem e la possibilità di un accordo dopo la rottura tra Pd e M5s per la caduta del governo Draghi.