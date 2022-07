“Silvio Berlusconi ha promesso mille euro di pensione a tutti? Se è questo il livello, allora io ne offro 1.500 più un cornetto gratis al bar”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ironizzato sull’uscita da campagna elettorale del leader di Forza Italia, dal palco della Festa dell’Unità di Pesaro. “Se si vota a capocchia poi per anni il voto a capocchia lo si paga. Come è capitato in questi quattro anni”, ha concluso.